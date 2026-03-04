Taller de Dibujo y Pintura en el Área de Cultura de María Juana

En la mañana de la radio charlamos con Anabella Llanos, quien está al frente del Taller de Dibujo y Pintura que se desarrolla en el Área de Cultura de la Comuna de María Juana.

La propuesta está destinada a niños y jóvenes, brindando un espacio creativo donde los participantes pueden iniciarse y perfeccionarse en distintas técnicas de dibujo y pintura. El taller apunta no solo al aprendizaje artístico, sino también a estimular la imaginación, la expresión personal y el desarrollo de habilidades motrices y creativas.

Durante la entrevista, Anabella destacó la importancia de generar ámbitos culturales accesibles para todas las edades, donde el arte se convierta en una herramienta de encuentro, aprendizaje y crecimiento.

Desde el Área de Cultura continúan impulsando este tipo de iniciativas que fortalecen la formación artística y ofrecen nuevas oportunidades para que niños y jóvenes de la localidad desarrollen su talento.