Taller de Edición con CapCut: una propuesta gratuita para potenciar la comunicación digital en María Juana

En la mañana de Radio María Juana, el equipo dialogó con Valentina Peresin, quien brindó detalles sobre el Taller de Edición con CapCut que se desarrollará en la localidad, una iniciativa impulsada por la Comuna de María Juana con el objetivo de acercar herramientas digitales de edición audiovisual a la comunidad.

El taller propone una introducción práctica a CapCut, una de las aplicaciones de edición de video más utilizadas en la actualidad, ideal para crear contenidos dinámicos y atractivos de forma sencilla. La capacitación está pensada para quienes desean dar sus primeros pasos en la edición, ya sea para redes sociales, proyectos personales, educativos o comunicacionales.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, en la Casa del Bicentenario, y está destinada a personas mayores de 16 años. La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa debido a que los cupos son limitados.

👉 Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc590-AU0FeyRN4t3gm9BF-ucyBbekLeacLljIvRZwa6xRuhA/viewform

Desde la Comuna de María Juana destacaron la importancia de este tipo de propuestas, que buscan fomentar el acceso a herramientas digitales, acompañar los nuevos lenguajes de comunicación y fortalecer las competencias en producción y edición audiovisual, cada vez más presentes en el ámbito social, educativo y laboral.

La invitación está abierta a toda la comunidad interesada en aprender, crear y comunicar a través del video, incorporando conocimientos prácticos y aplicables desde el primer momento.