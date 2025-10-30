Taller sobre “Valores, Conductas y Emociones en el Deporte” en Rafaela

DeportesRegionales

El próximo miércoles 5 de noviembre a las 19:00 hs, se llevará a cabo en las instalaciones del Club Atlético Almagro (Córdoba 365, Rafaela) el taller “Valores, Conductas y Emociones en el Deporte”, una propuesta de formación abierta a deportistas, entrenadores y todas las personas vinculadas al ámbito deportivo.

La jornada estará a cargo de Gisela Truco, reconocida Árbitra Internacional, y Carla González, Coach Deportivo, quienes compartirán herramientas y experiencias para fortalecer el aspecto humano en la práctica deportiva.

Durante el encuentro se abordarán temas como la gestión emocional, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la importancia de los valores dentro y fuera del campo de juego.

Con un formato teórico–práctico, el taller invita a reflexionar sobre cómo las emociones influyen en el rendimiento, la convivencia y el crecimiento personal, promoviendo una mirada integral del deporte como espacio de desarrollo y aprendizaje.

Una oportunidad ideal para seguir creciendo, aprendiendo y fortaleciendo el deporte desde lo humano.

