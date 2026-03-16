Talleres cayó sobre el final ante San Martín de Angélica en el inicio del Apertura

En la tarde de este domingo, Club Atlético Talleres de María Juana visitó a BCG San Martín de Angélica en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura de la Primera B Zona Sur de la Liga Rafaelina de Fútbol.

En un partido parejo y muy disputado, el conjunto local logró quedarse con la victoria en tiempo de descuento. Cuando el encuentro parecía encaminarse al empate, Nicolás Vitarelli Góngora marcó el único gol de la tarde para “El Sanma”, decretando el triunfo 1 a 0 para el equipo de Angélica.

En División Reserva, el resultado también fue favorable para el local, que se impuso 1 a 0.

El partido completo puede volver a verse a través del canal de YouTube de la transmisión, donde quedó disponible para quienes quieran revivir las principales jugadas del encuentro.

Fotos: Juan Manuel Rodríguez Fotografía Fotos: Juan Manuel Rodríguez Fotografía Fotos: Juan Manuel Rodríguez Fotografía

Fotos: Juan Manuel Rodríguez Fotografía