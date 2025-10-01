Talleres juega el viernes y Atlético el domingo

La Liga Rafaelina de Fútbol confirmó la programación de una nueva fecha de las Divisiones Superiores en Primera A y Primera B, que se disputará entre jueves, viernes y domingo.

En lo que respecta a los equipos de María Juana, el primero en salir a la cancha será Talleres, que jugará el viernes 3 de octubre en condición de local frente a La Trucha FC, a partir de las 20 horas en Reserva y 21.30 horas en Primera. El equipo conducido por Jorge Sánchez buscará sumar de a tres para continuar en la lucha por el título.

Por su parte, Atlético María Juana tendrá acción el domingo 5 de octubre, también en condición de local, enfrentando a Sportivo Roca. Los horarios serán 14 horas en Reserva y 15.30 horas en Primera. El “chupa” buscará volver al triunfo ante su público y frente a un rival que viene con un buen presente futbolístico.

Todo lo que se juega:

Jueves 02/10

9 de Julio vs. Ferrocarril del Estado – 20 hs Reserva / 21.30 hs Primera.

Brown de San Vicente vs. Juventud de Rafaela – 20.30 hs Reserva / 22 hs Primera.

Viernes 03/10

Argentino de Vila vs. Ben Hur – 20 hs Reserva / 21.30 hs Primera.

Sportivo Norte vs. Deportivo Aldao – 20 hs Reserva / 21.30 hs Primera.

Talleres de María Juana vs. La Trucha FC – 20 hs Reserva / 21.30 hs Primera.

Deportivo Bella Italia vs. Tiro Federal de Moisés Ville – 20.30 hs Reserva / 22 hs Primera.

Deportivo Ramona vs. Moreno de Lehmann – 20.30 hs Reserva / 22 hs Primera.

Domingo 05/10

Florida de Clucellas vs. Atlético de Rafaela – 10 hs Reserva / 11.30 hs Primera.

Atlético de María Juana vs. Sportivo Roca – 14 hs Reserva / 15.30 hs Primera.

Unión de Sunchales vs. Argentino Quilmes – 14 hs Reserva / 15.30 hs Primera.

Deportivo Josefina vs. Peñarol – 14 hs Reserva / 15.30 hs Primera.

Deportivo Tacural vs. Libertad de Sunchales – 15.30 hs Reserva / 17 hs Primera.

Belgrano de San Antonio vs. Juventud Unida – 10 hs Reserva / 11.30 hs Primera.

Deportivo Susana vs. Argentino de Humberto – 14 hs Reserva / 15.30 hs Primera.

Independiente San Cristóbal vs. Independiente de Ataliva – 14 hs Reserva / 15.30 hs Primera.

Zenón Pereyra FC vs. Sportivo Santa Clara – 14 hs Reserva / 15.30 hs Primera.

La Hidráulica vs. Defensores de Frontera – 14 hs Reserva / 15.30 hs Primera.

San Martín de Angélica vs. Atlético Esmeralda – 14.30 hs Reserva / 16 hs Primera.

Bochófilo Bochazo vs. Sportivo Libertad Est. Clucellas – 14.30 hs Reserva / 16 hs Primera.