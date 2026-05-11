Talleres sumó importantes puntos ante La Hidráulica en inferiores

Las divisiones inferiores del Club Atlético Talleres disputaron la 7ª fecha del Grupo B Zona Sur frente a La Hidráulica, en una jornada con partidos muy parejos y resultados ajustados.

En Novena División, Talleres se quedó con la victoria por 1 a 0 debido a que el conjunto local no presentó la categoría. Por su parte, en Octava División fue triunfo para La Hidráulica por 1 a 0 en un encuentro muy disputado.

La gran alegría para el elenco mariajuanense llegó en Séptima División, donde Talleres ganó 1 a 0 gracias al gol convertido por Ángel Ferreyra, sumando tres puntos importantes en condición de visitante.

En Sexta División, La Hidráulica logró imponerse por 1 a 0 cerrando la jornada de inferiores correspondiente a una nueva fecha de la Liga Rafaelina de Fútbol.