Talleres y Atlético María Juana ya tienen día y horario para una nueva fecha

La Liga Rafaelina de Fútbol confirmó la programación para una nueva jornada de sus competencias, con partidos de Reserva y Primera División que se disputarán entre el jueves 8 y el domingo 11 de octubre.

En lo que respecta a los equipos de María Juana, Talleres recibirá el jueves a San Martín de Angélica, mientras que Atlético María Juana será local el domingo frente a Brown de San Vicente.

La fecha comenzará el jueves con cinco encuentros. A las 19.30 se enfrentarán Peñarol y Ben Hur en Reserva, mientras que la Primera jugará desde las 21. En el mismo horario, pero con Reserva a las 20 y Primera a las 21.30, se disputarán 9 de Julio ante Sportivo Libertad de Estación Clucellas, Argentino Quilmes frente a Atlético de Rafaela y Talleres de María Juana ante San Martín de Angélica. Además, Tiro Federal de Moisés Ville recibirá a Independiente de San Cristóbal, con Reserva a las 20.30 y Primera a las 22.

El viernes 9 habrá tres partidos. Deportivo Aldao recibirá a Libertad de Sunchales desde las 20 en Reserva y 21.30 en Primera. A las 20.30 jugarán Sportivo Roca y Deportivo Josefina, mientras que Zenón Pereyra se medirá con Bochófilo Bochazo, con sus respectivos partidos de Primera a las 22.

La actividad principal se concentrará el domingo 11 de octubre, con nueve encuentros programados.

Desde las 14.30 se jugarán los partidos de Reserva y a las 16 los de Primera. En ese marco, Atlético María Juana recibirá a Brown de San Vicente, en uno de los encuentros destacados para los equipos de la región.

La programación dominical se completa con Unión de Sunchales ante Deportivo Tacural, que se jugará en cancha de Deportivo Libertad; Ferrocarril del Estado frente a Independiente de Ataliva; Sportivo Norte ante Argentino de Vila; Juventud Unida contra Deportivo Susana; Moreno de Lehmann frente a Deportivo Bella Italia; Belgrano de San Antonio ante Deportivo Ramona; La Trucha FC frente a Defensores de Frontera y Florida de Clucellas contra Sportivo Santa Clara.

Copa Bidepartamental

Por otra parte, el lunes 12 de octubre se disputarán las finales de la Copa Bidepartamental en la cancha de Sportivo Suardi.

A las 14.30 se jugará la final de la Copa de Plata, con Central Argentino Olímpico enfrentando a Deportivo Aldao.

Luego, desde las 17.15, llegará la definición de la Copa de Oro, donde el local Sportivo Suardi se medirá ante Ben Hur.

Así, los equipos de la región afrontarán una nueva jornada de competencia, con actividad desde el jueves y un domingo cargado de partidos en las distintas canchas de la Liga Rafaelina.