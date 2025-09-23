Turismo Mutual del CAMJ lanzó paquetes para el Mundial 2026 y viajes a Brasil

La Mutual del Club Atlético María Juana, a través de su área de Turismo, presentó atractivos paquetes para quienes deseen vivir experiencias únicas tanto en el plano deportivo como recreativo. Entre las propuestas más destacadas, se encuentran los viajes organizados para el Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ofreciendo la posibilidad de acceder a programas completos con alojamiento, traslados y entradas.

Además, se suman opciones para vacacionar en Brasil, con paquetes a diferentes destinos turísticos que incluyen transporte, hospedaje y servicios pensados para toda la familia.

En la mañana de la radio charlamos con Yamila Romero, de la Secretaría de Turismo de la Asociación Mutual del Club Atlético María Juana, quien nos contó sobre las excelentes promociones disponibles tanto para disfrutar de las vacaciones de verano como para vivir de cerca la emoción del próximo Mundial de Fútbol.

De esta manera, la Mutual continúa ampliando su abanico de beneficios, acercando alternativas accesibles y confiables para quienes buscan viajar con la tranquilidad y respaldo de la institución.