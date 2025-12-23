Un archivo histórico que rescata la voz de los protagonistas del deporte regional

Durante la entrega de premios de la Liga Rafaelina de Fútbol, realizada el pasado viernes en las instalaciones del Club Moreno de Lehmann, el senador provincial Alcides Calvo presentó un valioso material que aporta a la preservación de la memoria deportiva de la ciudad y la región.

Se trata de un archivo digital que reúne entrevistas y reportajes a casi un centenar de deportistas de distintas disciplinas, abarcando diferentes épocas y conformando un registro audiovisual de alto valor histórico y cultural.

El material fue recopilado y compilado por el periodista Yaco Gustin y pertenece al programa “Las comunidades en marcha”, que durante años contó con un espacio dedicado a la historia del deporte regional, conducido por el periodista Carlos Rubén “Tito” Romera. A través de ese segmento, Romera entrevistó a exfutbolistas, dirigentes y protagonistas de los clubes que integran la Liga Rafaelina, dejando un legado periodístico de enorme relevancia.

El archivo permite acceder a los testimonios de reconocidas figuras del deporte local y zonal, entre ellas Américo “Lito” Maina, Elbio Boide, Hugo Riberi, Juan Albanessi, Juanchi Querini, Antonio Ingratta, Norberto Frenquelli, Alcides Gilli, Américo Ponzetti, Armando Trucco, Augusto Heinicke, Oscar Favre, Darío Carelli, Hugo Tobke, Oscar “Cacho” Pérez, Osvaldo Fassi, entre muchos otros.

Este valioso compendio de voces y recuerdos constituye una herramienta fundamental para resguardar la historia deportiva regional y, al mismo tiempo, rinde un sentido homenaje a la figura de “Tito” Romera, periodista comprometido con la difusión del deporte y la identidad de nuestras comunidades.