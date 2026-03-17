Proyectarán el documental “Traslados” en una jornada de Cine por la Memoria, Verdad y Justicia

En el marco de una propuesta cultural y de reflexión a 50 años del golpe cívico militar en Argentina, el Área Mujer, Género y Diversidad de la Comuna de María Juana, junto a la Biblioteca Popular María Juana y el Cine Club Sitaliana, invitan a participar de una nueva edición de “Cine por la Memoria, Verdad y Justicia”.

La actividad se realizará el martes 24 de marzo a las 20:30 horas, con modalidad entrada a la gorra, y contará con la proyección del documental Traslados, considerado uno de los documentales más vistos en plataformas de Latinoamérica.

La película aborda, a través de testimonios de ex detenidos, familiares de víctimas y especialistas, la investigación sobre una de las metodologías más crueles utilizadas por la última dictadura cívico-militar argentina entre 1976 y 1983: los llamados “vuelos de la muerte”, mediante los cuales personas detenidas ilegalmente eran asesinadas y desaparecidas. El film combina un amplio archivo documental con recreaciones y una estructura investigativa que reconstruye las pruebas de estos hechos.

El documental ha recibido diferentes críticas y valoraciones en medios especializados. Desde el diario La Vanguardia, el crítico Philipp Engel lo calificó como un “perturbador documental”, mientras que Diego Lerer, de MicropsiaCine.com, destacó que se trata de “una investigación que se vuelve más necesaria y urgente que nunca”. Por su parte, Diego Batlle, de OtrosCines.com, resaltó la potencia de los testimonios y Marcelo Stiletano, del diario La Nación, lo definió como “un largometraje documental con pulso de thriller que va afirmando los hechos que se propone investigar”.

De esta manera, la propuesta busca generar un espacio de memoria y reflexión colectiva a través del cine, recordando uno de los períodos más dolorosos de la historia argentina y reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.