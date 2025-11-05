Una mariajuanense en El Cairo: la historia de Sarita Mendoza contada desde Egipto

Durante su reciente viaje a Egipto, Mónica Barceló visitó a Sarita Mendoza, una exresidente de María Juana que hace 20 años vive en El Cairo, la capital del país africano. En un cálido encuentro en su hogar, Sarita abrió las puertas de su vida y compartió con emoción recuerdos de su infancia y juventud en el pueblo que la vio crecer.

La entrevista, realizada en un ambiente íntimo y lleno de nostalgia, permitió conocer cómo fue su adaptación a una cultura tan diferente, su vida cotidiana en Egipto y los lazos que aún mantiene con su tierra natal. “María Juana siempre está en mi corazón”, expresó Sarita, conmovida al recordar a su familia, sus amigos y las costumbres del pueblo.

La charla completa, llena de anécdotas, reflexiones y cariño por su gente, fue compartida en la mañana de la radio, invitando a los oyentes a conocer la historia de una mariajuanense que, aun estando lejos, sigue sintiendo muy cerca a su lugar en el mundo.