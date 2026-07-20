Unión de Sunchales se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Rafaelina

Unión de Sunchales se quedó con el título del Torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol al derrotar como local por 3 a 1 a Sportivo Libertad de Estación Clucellas, resultado que le permitió alcanzar los 42 puntos y coronarse campeón del certamen.

El “Bicho Verde” hizo valer la localía y selló una campaña sobresaliente con una victoria que desató el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Los goles del campeón fueron convertidos por Kevin Muñoz, en dos oportunidades, y Facundo Bertero, mientras que Ignacio Fissore descontó para el conjunto de Estación Clucellas.

Con este triunfo, Unión cerró el torneo en lo más alto de la tabla y celebró un nuevo campeonato en su estadio, ratificando el gran nivel mostrado a lo largo de toda la competencia.

Ben Hur terminó como subcampeón

En otro de los encuentros de la última fecha, Deportivo Aldao y Ben Hur de Rafaela igualaron 2 a 2, resultado que le permitió al conjunto rafaelino finalizar como subcampeón del Torneo Apertura con 39 unidades.

Los goles de Aldao fueron obra de Martín Alemandi, en contra de su propia valla, y Laureano Ferreyra, mientras que para Ben Hur marcaron Kevin Velásquez y Leandro Sola.

De esta manera, el Torneo Apertura llegó a su fin con Unión de Sunchales como campeón y Ben Hur ocupando el segundo lugar, luego de una temporada muy competitiva en la máxima categoría de la Liga Rafaelina de Fútbol.