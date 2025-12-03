Verano 2025/2026: el Club Atlético María Juana presentó promociones y el inicio de la Colonia

En la mañana de la radio dialogamos con Gerardo Bertorelo, profesor de Educación Física y uno de los responsables de la nueva Temporada 2025–2026 de la pileta del Club Atlético María Juana. Durante la nota, compartió importantes novedades y beneficios pensados para que la comunidad pueda disfrutar al máximo del verano.

Como beneficio especial, todos los deportistas del club podrán acceder de manera gratuita al natatorio del 1 al 7 de diciembre, inclusive. Una iniciativa que busca promover la actividad física y ofrecer un espacio de recreación para quienes representan a la institución durante todo el año.

Además, se confirmó que la Colonia de Vacaciones comenzará el 15 de diciembre, una de las propuestas más esperadas por niños y familias para disfrutar del receso escolar con juegos, actividades recreativas y jornadas al aire libre.

El club también informó que ya están disponibles los nuevos valores y promociones para la temporada de verano 2025, con descuentos para grupos familiares, tarifas diferenciadas para socios y no socios, y diversas modalidades de pago: contado, Credimutual o cuotas. También se encuentran actualizados los precios de Aquagym, natación, y el acceso por día o por mes.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría del Club al 3406 519134.

Con la llegada del calor, el Club Atlético María Juana se prepara para recibir a toda la comunidad y ofrecer un espacio ideal para disfrutar, aprender y refrescarse en familia.