Verónica León Giacossa asumió como nueva directora del Jardín Nº 34 “María Montessori”

En la mañana de la radio entrevistamos a Verónica León Giacosa, quien asumió recientemente como nueva directora del Jardín de Infantes Nº 34 “María Montessori” de María Juana, iniciando una nueva etapa al frente de la institución educativa.

Durante la charla, Verónica contó cómo se dio su llegada a la localidad, luego de su paso por el Jardín Nº 308 “Villafañe” de Plaza Clucellas, donde desarrolló su tarea con compromiso y vocación. La flamante directora destacó la importancia del trabajo en equipo, el acompañamiento a las familias y la continuidad de proyectos pedagógicos que fortalezcan el crecimiento integral de los niños y niñas.

Con entusiasmo y nuevos desafíos por delante, León Giacosa expresó su alegría por formar parte de la comunidad educativa de María Juana y remarcó su intención de mantener un jardín abierto, participativo y en permanente construcción junto a docentes y familias.