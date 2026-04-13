Viernes perfecto para el futsal: triunfos en Reserva y Primera

En una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga Departamental San Martín, el futsal vivió una gran noche en María Juana, donde el equipo auriazul recibió a Susanense y se quedó con todos los puntos en juego en las categorías Reserva y Primera.

En División Reserva, el conjunto local se impuso con autoridad por 8 a 3, en un partido donde mostró contundencia ofensiva. Los goles fueron convertidos por César Rolón, Hugo Palacios, Luis Wainzettel, Ezequiel Medina, Leonardo Ribotta (en dos ocasiones) y Agustín Bonino (también por duplicado).

Por su parte, en Primera División, el equipo volvió a festejar ante su gente con una sólida victoria por 5 a 1. Los tantos fueron obra de Nicolás Herrera, Máximo Muller, Lucas Villalba y Mauricio Wainzettel, quien marcó en dos oportunidades.

Cabe destacar que el rival no presentó la categoría Senior, por lo que la actividad se centró en estas dos divisiones.

Desde el club agradecieron el acompañamiento del público que se acercó al estadio y brindó su apoyo constante a la disciplina. En la próxima fecha, el equipo volverá a ser local, esta vez enfrentando a Piamonte, con el objetivo de seguir por la senda del triunfo.