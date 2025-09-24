Vóley: el Sub 12 de Atlético María Juana entre los 8 mejores del Torneo “Orillas del Paraná”

Inferiores

El equipo Sub 12 del Club Atlético María Juana fue protagonista en el Torneo Abierto “Orillas del Paraná”, organizado por el Club Bancario de Rosario y que reunió a 40 equipos de todo el país.

En la fase de grupos, el conjunto dirigido técamente por Etelvina Aquino debutó con derrota ante Náutico A (0-2), pero rápidamente se recuperó con tres victorias consecutivas: superó a Sportmen (2-0), a Tiro Suizo (2-0) y a Libertad B (2-0). Estos resultados le permitieron ubicarse segundo en su zona y clasificar a la Copa de Oro.

Ya en la etapa de cruces, el “auriazul” derrotó a Huguets por 2-1, luego cayó en un ajustado 1-2 frente a Estudiantes de La Plata y cerró la jornada con un contundente triunfo 2-0 sobre Newell’s Old Boys de Rosario.

Con este gran desempeño, el Sub 12 de Atlético María Juana finalizó entre los 8 mejores del certamen, demostrando carácter, juego colectivo y sumando una valiosa experiencia en un torneo de altísimo nivel competitivo.

