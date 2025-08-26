Las Sub 12 de Atlético María Juana brillaron en el Gran Prix del Torneo Clausura

El domingo, Atlético María Juana fue sede del 1° Gran Prix del Torneo Clausura de vóley, donde las categorías Sub 12 vivieron una intensa jornada llena de emociones y grandes resultados.

El equipo Sub 12 “A” mostró un gran nivel de juego y venció 2-0 a El Expreso y 2-0 a Juventud Unida, lo que les permitió avanzar a instancias decisivas. En semifinales cayeron 0-2 ante Trebolense “A”, cerrando un excelente torneo con el subcampeonato de la Copa de Oro.

Por su parte, el conjunto Sub 12 “B” también tuvo destacadas actuaciones: ganó 2-1 frente a Americano, perdió 0-2 con San Jorge “A” y en los cruces definitorios fue derrotado 1-2 por Trebolense “B”. De esta manera, el equipo culminó en la 4° posición de la Copa de Plata, demostrando crecimiento y entrega en cada partido.

Desde la institución felicitaron a todas las jugadoras por su esfuerzo y compromiso, destacando que el mayor triunfo es seguir aprendiendo, creciendo y disfrutando del vóley en cada encuentro.