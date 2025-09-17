Vóley Femenino Sub 18: Ajustada derrota en casa

En el estadio Edgar Rivolta, el equipo Sub 18 “auriazul” recibió a William Kemmis de Las Rosas por una nueva fecha del Torneo Clausura de la Asociaicón de Civil de Vóley del Oeste Santafesino. Atlético MAría Juana no pudo hacerse fuerte en su casa y cayó ajustadamente.

En un encuentro parejo y disputado punto a punto, las locales dejaron todo en la cancha, pero no lograron imponerse ante la visita, que se llevó la victoria por 3 sets a 2.

Ahora, el conjunto conducido por Fernanda Forte ya piensa en la próxima fecha, donde será visitante frente a Club Atlético San Jorge.