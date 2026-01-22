Vuelve la Cadena de Transmisiones con el debut del Club Atlético María Juana en la Copa Federación

Este domingo regresa la Cadena de Transmisiones con el primer partido oficial del año para el Club Atlético María Juana. Desde el estadio Néstor Suppo, el equipo auriazul hará su estreno en la Copa Federación Santafesina, recibiendo a Juventud Guadalupe de San Jorge, en el marco de la 1ª fecha de la Zona 7.

El conjunto dirigido por Joaquín Alasia llega a este debut con una preparación intensa, combinando caras nuevas y jugadores conocidos, con el objetivo de ser protagonista en este importante certamen organizado por la Federación Santafesina de Fútbol.

La jornada podrá seguirse desde las 18:30 horas a través de la radio y también en vivo por streaming ingresando a www.radiomariajuana.com, para disfrutar de un nuevo año acompañando a los equipos y deportistas de María Juana.

El encuentro está programado para las 19:30 horas en el estadio Néstor Suppo, donde además habrá servicio de buffet, invitando a toda la comunidad a acercarse y alentar al equipo en este inicio de competencia.

De esta manera, el Club Atlético María Juana pone primera en la Copa Federación, con la ilusión renovada y el acompañamiento de su gente en una nueva temporada de fútbol oficial.