Zenón Pereyra FC se consagró campeón y Ariel Cuppoletti habló en Show Deportivo

En una nueva edición de Show Deportivo por Radio María Juana, dialogamos con Ariel Cuppoletti, director técnico de Zenón Pereyra FC, tras la histórica consagración del equipo en el Torneo Apertura de Primera B Zona Sur de la Liga Rafaelina de Fútbol.

El conjunto rojinegro escribió una nueva página dorada para la institución al quedarse con el campeonato de manera anticipada, luego de vencer 2 a 1 a La Hidráulica en una fecha decisiva. Los goles del campeón fueron convertidos por Alfredo Cabrera y Santino Turina, mientras que Nahuel Torres descontó para el elenco de Frontera.

Con esta victoria, Zenón Pereyra FC alcanzó los 18 puntos y se volvió inalcanzable en lo más alto de la tabla a falta de una jornada para el cierre del certamen, logrando así el primer gran objetivo de la temporada y desatando el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

Durante la entrevista, Ariel Cuppoletti destacó el compromiso del plantel, el esfuerzo realizado a lo largo del torneo y la importancia del trabajo en grupo para alcanzar el título. Además, valoró el acompañamiento de la gente y el crecimiento futbolístico que mostró el equipo en cada presentación.

En otro de los partidos de la fecha, La Trucha FC y San Martín de Angélica igualaron 1 a 1. Tomás Meloni marcó para La Trucha, mientras que Gonzalo Manelli convirtió para el “Sanma”.

Las principales posiciones dejaron a Zenón Pereyra FC como líder y campeón con 18 unidades, seguido por Florida de Clucellas con 13 puntos, Sportivo Santa Clara con 11 y Bochófilo Bochazo con 10 unidades.