4º Encuentro Oficial de Escuelita y Premini en Atlético María Juana

En la mañana del domingo 2 de noviembre, las instalaciones del Club Atlético María Juana fueron el escenario del 4º Encuentro Oficial de Escuelitas y Preminis perteneciente a la Zona “B”.

Del evento participaron las categorías formativas de C. A. María Juana, C. A. Sastre, C. A. San Jorge y San Martín M. S. y B., quienes disfrutaron de una jornada llena de básquet, alegría y compañerismo.

Con el entusiasmo propio de los más chicos, se vivió una excelente mañana deportiva, en la que los valores del deporte —amistad, respeto y trabajo en equipo— fueron los grandes protagonistas.

La Zona “C”, se desarrolló en instalaciones del Ceci BBC de Gálvez y fueron parte de evento C.A.Brown, Ceci BBC, Santa Paula, Gral. San Martín, y los clubes invitados Regatas Coronda y Argentino San Carlos.

Una vez más, el básquet del oeste santafesino se reunió para seguir fortaleciendo el semillero de jugadores y jugadoras que son el futuro de este deporte.