Abren inscripciones para créditos productivos destinados a emprendedores y productores agropecuarios

La Asociación para el Desarrollo del Departamento Castellanos anunció la apertura de inscripciones para la presentación de proyectos productivos con el objetivo de acceder a créditos 2025, destinados a emprendedores y productores agropecuarios de la región.

La fecha límite para realizar consultas y gestiones es el 10 de octubre de 2025. Los interesados pueden acercarse personalmente al Área de Producción Comunal o comunicarse a los teléfonos 03406-471213 / 471491, o al celular 03406-15419832, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

Líneas de créditos disponibles 2025

🔹 Créditos Emprendedores

  • Monto máximo: de $500.000 a $800.000 según rubro (metalúrgico, carpintería, software, producción de alimentos, textil, artesanías, entre otros).
  • Plazo: 36 meses.
  • Tasa: 3% mensual directo (36% anual).
  • Garantía: 2 codeudores con acreditación de ingresos.
  • Gastos administrativos: 5% sobre el monto otorgado.

🔹 Sector Tambero

  • Destinado a pequeños y medianos productores.
  • Monto máximo: $3.000.000 ($30.000 por vaca, hasta 100 vacas).
  • Plazo: 36 meses.
  • Tasa: 3% mensual directo.
  • Seguro de vida incluido y cancelación en caso de fallecimiento del titular.
  • Presentación de factura y formulario requerido.

🔹 Sector Ganadero

  • Monto máximo: $3.000.000 (hasta 400 cabezas de ganado).
  • Plazo: 36 meses.
  • Tasa: 3% mensual directo.
  • Requiere informe del productor emitido por la Comuna Local y presentación de factura del destino del crédito.

🔹 Sector Agrario

  • Monto máximo: $3.000.000 (hasta 300 hectáreas propias o arrendadas).
  • Plazo: 36 meses.
  • Tasa: 3% mensual directo.
  • Se exige la presentación de documentación respaldatoria y garantías.

Estos créditos representan una oportunidad clave para fortalecer proyectos productivos, acompañar el crecimiento de los emprendedores locales y apuntalar la actividad agropecuaria en la región.

