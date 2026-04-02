Emotivo acto en María Juana por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

Se llevó a cabo el acto oficial en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en un encuentro cargado de emoción y respeto hacia quienes defendieron la soberanía nacional.

La ceremonia fue organizada de manera conjunta por la Escuela Fiscal N°398 “Domingo Faustino Sarmiento”, el Jardín N°34 “María Montessori” y el CER N°337 de Estación María Juana, convocando a toda la comunidad educativa y vecinos de la localidad.

Con la participación de alumnos de las distintas instituciones, docentes, autoridades locales y familias, se desarrolló un acto profundamente significativo, donde no faltaron palabras alusivas, momentos de reflexión y homenajes a los héroes de la Guerra de Malvinas.

El acompañamiento del público, especialmente de las familias de los niños, le dio un marco especial a una jornada en la que se renovó el compromiso de mantener viva la memoria y el reconocimiento a los veteranos y a quienes dieron su vida por la patria.

De esta manera, María Juana volvió a unirse para recordar, reflexionar y rendir homenaje, reafirmando el valor de la memoria colectiva y el respeto por la historia argentina.