Arranca hoy el torneo de pádel en Chacras: definición de la Liga Oeste Pádel Tour

Este miércoles 29 de octubre comienza en Chacras Pádel un nuevo torneo correspondiente a la Liga Oeste Pádel Tour, con categorías 8va Caballeros y 6ta Damas. El certamen se extenderá hasta el domingo 2 de noviembre, y marcará la última fecha del circuito.

Durante cinco días, los jugadores de ambos niveles competirán por puntos que definirán posiciones en la tabla de la liga regional. Según el sitio oficial del torneo, está programado un total de 65 partidos, entre ambas divisiones.

Chacras Pádel, como sede elegida para este episodio decisivo, se convierte en el escenario de un cierre vibrante, donde las parejas buscarán cerrar la temporada con un triunfo y escalar en el ranking del Oeste Pádel Tour.