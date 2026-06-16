Atlético María Juana avanzó a cuartos de final de la Liga Federal

El sueño sigue intacto para el Club Atlético María Juana. El conjunto dirigido por Matías Fontanesi logró una contundente victoria ante Atlético Tostado por 97 a 66 y se clasificó a los cuartos de final de la Conferencia Centro de la Liga Federal de Básquet.

El equipo mariajuanense dominó el encuentro de principio a fin, mostrando una gran solidez colectiva tanto en defensa como en ataque. Entre los destacados de la noche estuvieron Astulfi, máximo anotador con 22 puntos, mientras que Cornalis aportó 15 unidades y Vicario sumó 14 para redondear una actuación sobresaliente.

Por el lado de Atlético Tostado, Maximiliano Robledo fue el jugador más destacado con 18 puntos y 9 rebotes, aunque no alcanzó para evitar la eliminación de su equipo.

La otra llave de octavos tuvo como protagonista a Club Atlético Sastre, que cayó en su visita a Almagro de Esperanza por 67 a 57 y quedó eliminado de la competencia. El conjunto esperancino hizo la diferencia en el segundo tiempo para sellar su clasificación. Felcaro fue la gran figura del partido con 21 puntos, mientras que en la AKD se destacó Ignacio Ferrari con un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes.

Con esta gran victoria, Atlético María Juana continúa su camino en la Liga Federal y se mete entre los ocho mejores de la Conferencia Centro, alimentando la ilusión de seguir haciendo historia en el certamen nacional.