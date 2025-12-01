Atlético María Juana, protagonista del básquet formativo en los Final Four de ACBOS

El básquet formativo de Atlético María Juana volvió a ser noticia este fin de semana, demostrando una vez más el crecimiento y la proyección de sus categorías juveniles. En la ciudad de San Jorge y en El Trébol, los equipos U13 y U17 fueron grandes protagonistas de los Final Four del Torneo Clausura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS).

En U13, el conjunto “chupaleche” disputó el cuadrangular final de la Copa de Oro en la ciudad de San Jorge. Tras una destacada campaña anual, el equipo enfrentó en semifinales a Santa Paula de Gálvez, uno de los rivales más sólidos del certamen, cayendo por 106 a 72. Más allá del resultado, el equipo dejó una imagen de carácter, compromiso y crecimiento deportivo, consolidando un camino que invita a seguir soñando.

Por su parte, la U17 vivió un fin de semana inolvidable en las instalaciones del Club Atlético Trebolense, donde se quedó con la Copa de Plata. En semifinales, Atlético superó a San Martín de Carlos Pellegrini por 74 a 65, accediendo a la gran final. En un partido vibrante y de final cerrado, los chicos “auriazules” se impusieron ante Trebolense por un ajustado 49 a 46, desatando una celebración llena de entusiasmo .

Estos resultados reflejan el trabajo constante de entrenadores, familias, jugadores y dirigentes por el desarrollo deportivo y formativo de los jóvenes.