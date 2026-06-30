Atlético María Juana se consagró campeón de la Copa de Oro U15 del Torneo Apertura

El pasado sábado 27 de junio, las instalaciones del CECI BBC de la ciudad de Gálvez albergaron la definición de la Copa de Oro del Torneo Apertura de la categoría Cadetes (U15), con la disputa de las semifinales y la gran final.

Durante la mañana se jugaron los encuentros semifinales, donde Club Atlético María Juana se enfrentó a Juventud Unida de Cañada Rosquín, mientras que el local, CECI BBC, hizo lo propio ante Santa Paula, en busca de un lugar en la definición del certamen.

Tras superar con éxito su compromiso de semifinales, Atlético María Juana accedió a la gran final de la Copa de Oro, donde volvió a demostrar su gran nivel de juego y terminó quedándose con la victoria para consagrarse campeón del Torneo Apertura en la máxima competencia de la categoría U15.

Con este logro, el conjunto auriazul cerró una destacada participación en el certamen organizado por la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino, reafirmando el excelente presente de sus divisiones formativas y el trabajo que viene desarrollando la institución en el crecimiento de sus jóvenes talentos.