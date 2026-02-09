Atlético María Juana se consagró campeón del Cuadrangular “Copa Jacarandá S.A.”

El Club Atlético María Juana fue el gran ganador del Cuadrangular Amistoso “Copa Jacarandá Servicios Agropecuarios”, disputado el pasado fin de semana y organizado por la institución albiceleste, en una propuesta que sirvió como preparación y que convocó a equipos de muy buen nivel.

La actividad comenzó el viernes 6 de febrero con la disputa de las semifinales. En el primer encuentro, El Tala de San Francisco se impuso con autoridad ante Libertad de Sunchales por 75 a 55, asegurando su lugar en la final. En la segunda semifinal, el local Atlético María Juana protagonizó un partido muy parejo frente a Brown, logrando una ajustada victoria por 75 a 70, que lo metió en el partido decisivo.

La definición se llevó a cabo el domingo 8 de febrero. En el encuentro por el tercer y cuarto puesto, Libertad de Sunchales venció a Brown por 69 a 59, quedándose con el tercer lugar del cuadrangular.

En la gran final, Atlético María Juana y El Tala de San Francisco ofrecieron un cierre vibrante y muy disputado. Con un gran trabajo colectivo y el empuje de jugar en casa, el equipo local se quedó con el triunfo por 62 a 60, consagrándose campeón de la Copa Jacarandá S.A. ante su gente.

De esta manera, el conjunto de María Juana cerró un excelente fin de semana, levantando el trofeo y dejando muy buenas sensaciones de cara a lo que viene en la temporada.