Atlético María Juana tiene nuevo DT en Fútbol Mayores

Atlético María Juana confirmó a Joaquín Alassia como nuevo director técnico del plantel de Fútbol Mayores. El flamante entrenador asumirá el desafío de conducir al equipo en una temporada que tendrá importantes compromisos por delante.

Alassia estará acompañado por un equipo de trabajo conformado por los Coordinadores de Fútbol Maximiliano Delfino y Mauro Rosso, el DT de Reserva y Preparador Físico Catriel Alassia, Giuliano Cuadradro como colaborador y Pablo Cernotti a cargo del entrenamiento de arqueros.

El “Chupa” iniciará la pretemporada el próximo 5 de enero, con la preparación enfocada en el comienzo de la Copa Federación y la Copa Departamento Castellanos.

En relación al plantel, se confirmó que se mantendrá gran parte de la base 2025, mientras la dirigencia y el cuerpo técnico trabajan en la incorporación de refuerzos para fortalecer el equipo de cara a la nueva temporada.

