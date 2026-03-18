Debut como local con derrota para Atlético María Juana en la Liga Federal

El Club Atlético María Juana tuvo su estreno como local en la segunda fecha de la Liga Federal de Básquet, recibiendo en el estadio “Edgar Rivolta” a Almagro de Esperanza, en una noche que no fue ser favorable para el conjunto auriazul.

El resultado final fue derrota por 70 a 52, en un partido que tuvo parciales de 16-23 en el primer cuarto, 12-11 en el segundo, 15-14 en el tercero y 9-22 en el último. Si bien el equipo logró mantenerse competitivo durante gran parte del encuentro, el cierre terminó siendo determinante para la diferencia final.

En lo individual, Laureano Rassetto se destacó como el máximo anotador de Atlético María Juana con 12 puntos, en una actuación pareja dentro de un contexto adverso.

Ahora, el equipo ya pone la mirada en la próxima fecha, donde deberá viajar para enfrentar a Atlético de Rafaela el domingo 22 de marzo, en busca de su recuperación en el certamen.