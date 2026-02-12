Atlético María Juana ya conoce su camino en el Apertura 2026: se confirmó el fixture completo de la Primera Fase

Se definió el calendario del Torneo Apertura 2026 de la Asociación de Básquet del Oeste Santafesino y el Club Atlético María Juana ya conoce el camino que deberá recorrer en la Primera División para ir en busca del protagonismo en la temporada.
El certamen comenzará el 6 de marzo, con formato de todos contra todos a una rueda en la primera fase. Participarán diez equipos: C.A. Brown, San Martín M.S. y B., C.A. Trebolense, C.A. Sastre, CECI BBC, Atlético María Juana, Americano M y S, Juventud Unida RC, C.A. San Jorge y Santa Paula.
El fixture de Atlético María Juana
El conjunto mariajuanense debutará como visitante ante CECI BBC en la primera fecha (viernes 6 de marzo). Luego afrontará una seguidilla exigente:
- 2ª fecha: visitante vs. Santa Paula
- 3ª fecha: local vs. Americano M y S
- 4ª fecha: visitante vs. Juventud Unida RC
- 5ª fecha: local vs. C.A. San Jorge
- 6ª fecha: visitante vs. C.A. Brown
- 7ª fecha: local vs. San Martín M.S. y B.
- 8ª fecha: visitante vs. C.A. Trebolense
- 9ª fecha: local vs. C.A. Sastre
Tras completarse la primera fase, se confeccionará una tabla general y los equipos se dividirán en dos zonas (A y B), arrastrando el 50% de los puntos obtenidos. Allí jugarán todos contra todos dentro de cada grupo más un partido interzonal.
Los cuatro mejores de la tabla acumulada avanzarán a las instancias finales, que se disputarán en formato de playoff al mejor de tres partidos, tanto en semifinales como en la gran final del Apertura.
De esta manera, Atlético María Juana ya tiene en agenda cada compromiso del certamen y comienza a palpitar una temporada que promete ser intensa y muy competitiva dentro del básquet del Oeste Santafesino.
PRIMERA FASE – FIXTURE COMPLETO
1ª Fecha (Viernes 06/03)
- C.A. Brown vs. Santa Paula
- San Martín M.S. y B. vs. C.A. San Jorge
- C.A. Trebolense vs. Juventud Unida RC
- C.A. Sastre vs. Americano M y S
- CECI BBC vs. Atlético María Juana
2ª Fecha (Viernes 13/03)
- Santa Paula vs. Atlético María Juana
- Americano M y S vs. CECI BBC
- Juventud Unida RC vs. C.A. Sastre
- C.A. San Jorge vs. C.A. Trebolense
- C.A. Brown vs. San Martín M.S. y B.
3ª Fecha (Viernes 20/03)
- San Martín M.S. y B. vs. Santa Paula
- C.A. Trebolense vs. C.A. Brown
- C.A. Sastre vs. C.A. San Jorge
- CECI BBC vs. Juventud Unida RC
- Atlético María Juana vs. Americano M y S
4ª Fecha (Viernes 27/03)
- Santa Paula vs. Americano M y S
- Juventud Unida RC vs. Atlético María Juana
- C.A. San Jorge vs. CECI BBC
- C.A. Brown vs. C.A. Sastre
- San Martín M.S. y B. vs. C.A. Trebolense
5ª Fecha (Miércoles 01/04)
- C.A. Trebolense vs. Santa Paula
- C.A. Sastre vs. San Martín M.S. y B.
- CECI BBC vs. C.A. Brown
- Atlético María Juana vs. C.A. San Jorge
- Americano M y S vs. Juventud Unida RC
6ª Fecha (Viernes 10/04)
- Santa Paula vs. Juventud Unida RC
- C.A. San Jorge vs. Americano M y S
- C.A. Brown vs. Atlético María Juana
- San Martín M.S. y B. vs. CECI BBC
- C.A. Trebolense vs. C.A. Sastre
7ª Fecha (Viernes 17/04)
- C.A. Sastre vs. Santa Paula
- CECI BBC vs. C.A. Trebolense
- Atlético María Juana vs. San Martín M.S. y B.
- Americano M y S vs. C.A. Brown
- Juventud Unida RC vs. C.A. San Jorge
8ª Fecha (Viernes 24/04)
- Santa Paula vs. C.A. San Jorge
- C.A. Brown vs. Juventud Unida RC
- San Martín M.S. y B. vs. Americano M y S
- C.A. Trebolense vs. Atlético María Juana
- C.A. Sastre vs. CECI BBC
9ª Fecha (Viernes 01/05)
- CECI BBC vs. Santa Paula
- Atlético María Juana vs. C.A. Sastre
- Americano M y S vs. C.A. Trebolense
- Juventud Unida RC vs. San Martín M.S. y B.
- C.A. San Jorge vs. C.A. Brown