Atlético San Jorge “Rojo” se consagró campeón de la Copa de Plata U15 del Torneo Apertura

El pasado sábado 27 de junio, las instalaciones del Club Atlético Brown fueron escenario de las semifinales y la final de la Copa de Plata del Torneo Apertura de la categoría Cadetes (U15), en una intensa jornada de básquet formativo.

Durante la mañana se disputaron las semifinales, donde Club Atlético Brown se enfrentó a Americano de Carlos Pellegrini, mientras que Atlético San Jorge “Rojo” hizo lo propio frente a Atlético San Jorge “Verde”, en busca de un lugar en la definición.

Ya en horas de la tarde, los equipos vencedores de ambos cruces protagonizaron la gran final de la Copa de Plata, que quedó en manos de Atlético San Jorge “Rojo”, coronándose campeón de la categoría tras imponerse en el encuentro decisivo.

La jornada volvió a poner de manifiesto el crecimiento del básquet formativo de la región, con una destacada participación de los jóvenes jugadores y un importante acompañamiento de familiares y simpatizantes en cada uno de los partidos.