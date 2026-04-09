Básquet: Atlético María Juana sigue imparable y logró su quinto triunfo consecutivo

Club Atlético María Juana atraviesa un gran presente en el Torneo Apertura de la ACBOS y lo volvió a demostrar en casa. En el estadio “Edgar Rivolta”, el equipo dirigido por Matías Fontanesi venció con autoridad a Atlético San Jorge por 72 a 55, alcanzando un perfecto registro de cinco victorias en cinco presentaciones y manteniendo el invicto.

El desarrollo del partido mostró momentos de paridad, pero un tercer cuarto determinante inclinó la balanza a favor del conjunto local. Los parciales fueron 18-08, 11-15, 29-13 y 14-19, reflejando el dominio del “Chupa” en los momentos clave del juego.

En lo individual, se destacaron Gastón Cornalis, máximo anotador del encuentro con 21 puntos, seguido por Bautista Brandolin con 14 y Lucas Vicario, quien aportó 10 unidades. El equipo continúa consolidando su rendimiento colectivo, lo que le permite sostener este gran inicio de torneo.

El próximo compromiso por la ACBOS será en condición de visitante frente a Brown de San Vicente. Además, por la Liga Federal, Atlético María Juana viajará el viernes 10 para enfrentar a Unión y Juventud de Bandera, en Santiago del Estero, en un nuevo desafío a nivel nacional.