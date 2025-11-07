Básquet de primera: los entrenadores eligieron a los mejores del Clausura 2025

Como ya es tradición, los entrenadores de los clubes que integran la Asociación Civil de Básquetbol del Oeste Santafesino realizaron la votación para elegir a los más destacados del Torneo “Clausura” 2025 de Primera División.

Al igual que en el Apertura, el reconocimiento surge del voto de los propios técnicos, quienes valoraron el rendimiento individual, la regularidad y la influencia de cada jugador dentro de sus equipos durante el semestre.

Los elegidos fueron:

Mejor Base: Tomás Vico (Club Atlético San Jorge) Mejor Escolta: Gonzalo Toranzo (Club Atlético María Juana)* y Luciano Melastro (Club Atlético Sastre) Mejor Alero: Fernando Funes (Club Atlético Sastre) Mejor Ala-Pivot: Marcos A. González (Club Atlético San Jorge) Mejor Pivot: Facundo Pautasso (Club Atlético María Juana)* Revelación del Torneo: Tiago Gómez (Club Atlético Trebolense) Mejor Árbitro: Sebastián Jasson

De esta forma, el Oeste Santafesino reconoce el esfuerzo, el talento y la dedicación de los protagonistas que, semana tras semana, dan vida a una competencia cada vez más exigente y apasionante.