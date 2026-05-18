Ben Hur goleó a Deportivo Aldao y se quedó con la Copa Departamento Castellanos 2026

Ben Hur se consagró campeón de la Copa Departamento Castellanos 2026 tras golear 5-1 a Deportivo Aldao en la gran final disputada este domingo por la tarde en cancha de Ferrocarril del Estado, en barrio Los Nogales.

El conjunto rafaelino mostró toda su jerarquía desde el comienzo y construyó una victoria contundente para quedarse con el título liguista. Los goles de “La BH” fueron convertidos por Leandro Sola, Diego López, Luciano Ojeda, Enzo Fernández y Genaro Comba, mientras que Laureano Ferreira descontó de tiro penal para el elenco aldaense.

Ben Hur volvió a demostrar el gran presente futbolístico que atraviesa. Líder del Torneo Apertura de Liga Rafaelina y con una base de jugadores que viene de participar en el Torneo Regional Amateur, el equipo ratificó su poderío con una actuación sólida y efectiva en la final.

Con esta conquista, el conjunto rafaelino obtuvo además la clasificación automática para la Copa Santa Fe 2027 y será el representante de la Liga Rafaelina de Fútbol en la próxima Copa Bi-Departamental, certamen que se disputa junto a la Liga Sancristobalense de Fútbol.