Bochas: destacado cuarto puesto para el Club Atlético María Juana en Cañada Rosquín

Los bochófilos del Club Atlético María Juana tuvieron una destacada participación este domingo 7 de junio en el Torneo por Convenio de 2 y 4 puntos organizado por el Club Libertad de Cañada Rosquín, competencia que reunió a numerosos equipos de la región.

En la categoría 4 puntos, la dupla integrada por Gerardo González y Guillermo Neuvinger protagonizó una excelente actuación. En su recorrido lograron una contundente victoria por 12 a 2 frente a Granadero de Las Varas, luego superaron a Rey y posteriormente vencieron por 12 a 0 a Huracán de Las Varillas en la final de zona disputada en la sede de Veteranos de El Trébol.

Ya en la instancia decisiva, disputada en la sede de Libertad de Cañada Rosquín, los representantes mariajuanenses cayeron por 12 a 8 frente a Brown de San Vicente, resultado que les permitió finalizar en un meritorio cuarto puesto entre 29 equipos participantes, consolidando una muy buena performance en el certamen.

Por su parte, también representaron al Club Atlético María Juana en la categoría 2 puntos la pareja conformada por Oscar Santi y Marcelo Romero, mientras que en la categoría 4 puntos participaron además Sebastián Santi y Miguel Novero.

Una nueva jornada de competencia para las bochas del club, que continúa sumando experiencia y protagonismo en los torneos de la región.