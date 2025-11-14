Bomberos Voluntarios de María Juana renueva su equipamiento y fortalece la capacitación del cuerpo activo

En la mañana de la radio, dialogamos con Gabriel Chipriani, presidente de la Comisión de Bomberos Voluntarios de María Juana, quien compartió detalles sobre la actualidad de la institución y las recientes inversiones destinadas a mejorar la seguridad y la formación del cuerpo activo.

Chipriani destacó la renovación total de los cascos estructurales, con la incorporación de 32 nuevos equipos que garantizan una mayor protección para todo el personal en cada intervención. Esta adquisición forma parte del compromiso permanente de la comisión y la jefatura con la profesionalización y modernización del servicio.

Además, se realizó una importante compra de material didáctico y de entrenamiento, que permitirá continuar fortaleciendo la capacitación de los bomberos y la comunidad. Entre los nuevos recursos se incluyen:

1 proyector y 1 pantalla de proyección

2 mochilas para simulación de maniobras de Heimlich

9 torsos para prácticas de RCP

1 DEA (Desfibrilador Externo Automático) escolar

1 muñeco tipo bebé para RCP pediátrico

10 lonas de apoyo para trabajos prácticos

Esta inversión, impulsada por el esfuerzo conjunto de la Comisión Directiva y la Jefatura del Cuerpo Activo, representa un avance significativo en la formación y seguridad institucional, reafirmando el compromiso de Bomberos Voluntarios de María Juana con la capacitación constante y la excelencia en el servicio a la comunidad.