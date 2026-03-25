Calvo encabezó un encuentro con instituciones del Departamento Castellanos y entregó aportes

El senador provincial Alcides Calvo llevó adelante un encuentro con representantes de instituciones intermedias de distintas localidades del Departamento Castellanos, con el objetivo de acompañar y fortalecer el trabajo que desarrollan en sus comunidades.

La actividad contó también con la presencia de la ingeniera Bárbara Chivallero, y permitió generar un espacio de diálogo donde se abordaron necesidades, proyectos y la realidad actual de cada institución participante.

En la oportunidad, se concretó la entrega de distintos aportes gestionados previamente. La presidenta comunal de Egusquiza, Florencia Celis, recibió cuatro reflectores destinados al predio deportivo de la localidad. Por su parte, el vicedirector del Hogar de Ancianos de María Juana, Julio Acosta, recibió sillas de ruedas con el objetivo de mejorar la atención y el bienestar de los residentes.

Además, en representación de la Escuela Nº 475 “Bernardino Rivadavia” de Rafaela, Soledad Morcillo recibió banderas de ceremonia de la Nación y de la Provincia de Santa Fe con sus respectivos paños identificatorios. En tanto, Andrea Gómez, de la Escuela Nº 373 “Coronel José María Aguirre” de La Fronterita, recibió un equipo de aire acondicionado destinado a mejorar las condiciones del establecimiento educativo rural.

Durante el encuentro, Calvo destacó la importancia del trabajo conjunto con las instituciones: “Estos espacios representan el acompañamiento a nuestras instituciones intermedias, que cumplen un rol fundamental en cada localidad. Detrás de cada una hay personas comprometidas que trabajan por el bienestar de su comunidad, y es nuestra responsabilidad estar presentes, escuchar y dar respuestas”, expresó.

De esta manera, el senador continúa fortaleciendo el vínculo con las instituciones del departamento, brindando apoyo a través de herramientas concretas que contribuyen al desarrollo y funcionamiento de cada entidad.