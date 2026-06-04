Cambios en la VTV: cómo funcionará el nuevo sistema y qué deben saber los conductores

La Verificación Técnica Vehicular (VTV), conocida en algunas provincias como Revisión Técnica Obligatoria (RTO), atraviesa una importante transformación a partir de la reforma de la Ley Nacional de Tránsito impulsada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 196/2025. Los cambios apuntan a modernizar el sistema, simplificar los trámites para los usuarios y ampliar la cantidad de centros habilitados para realizar las inspecciones.

Sin embargo, aunque la normativa ya fue publicada a nivel nacional, su implementación efectiva dependerá de la adhesión de cada provincia y municipio, por lo que no todas las jurisdicciones aplicarán las modificaciones de manera inmediata.

Nuevos plazos para realizar la VTV

Uno de los cambios más relevantes está relacionado con la frecuencia de las inspecciones técnicas.

Hasta ahora, muchas jurisdicciones exigían controles en plazos más cortos, pero con la nueva normativa los vehículos particulares tendrán mayores períodos de vigencia antes de realizar la revisión.

De esta manera, los automóviles 0 kilómetro deberán efectuar su primera revisión técnica recién a los cinco años desde la fecha de patentamiento.

Posteriormente, los vehículos con menos de diez años de antigüedad deberán realizar la inspección cada dos años.

Una vez superada la barrera de los diez años, la VTV volverá a ser obligatoria todos los años.

Por su parte, los vehículos destinados al transporte de pasajeros, cargas o actividades comerciales deberán continuar realizando la revisión anualmente desde el inicio de su actividad, debido al mayor desgaste que sufren por el uso intensivo.

Talleres privados y concesionarias podrán realizar controles

Otra de las grandes novedades es la apertura del sistema a nuevos prestadores.

Hasta ahora, en muchas provincias las verificaciones se realizaban únicamente en plantas oficiales habilitadas por los gobiernos provinciales. Con la reforma, talleres mecánicos privados y concesionarias oficiales podrán convertirse en centros autorizados para realizar la VTV, siempre que cumplan con una serie de requisitos técnicos y de infraestructura establecidos por la normativa nacional.

La medida busca generar mayor competencia, reducir tiempos de espera y ofrecer más alternativas a los conductores.

Para ser habilitados como Talleres de Revisión Técnica (TRT), los establecimientos deberán contar con equipamiento específico, entre ellos:

Frenómetros para evaluar el sistema de frenos.

Equipos de control de amortiguadores.

Detectores de holguras.

Analizadores de gases contaminantes.

Opacímetros para motores diésel.

Alineadores ópticos de faros.

Equipos para verificar dirección y suspensión.

Instrumentos para controlar el estado de neumáticos y otros elementos de seguridad.

El objetivo es garantizar que las inspecciones mantengan los mismos estándares de calidad y seguridad independientemente del lugar donde se realicen.

Certificación digital y más tecnología

La reforma también incorpora herramientas digitales para agilizar los controles.

Al igual que actualmente sucede con la Licencia Nacional de Conducir o la Cédula Verde digital, los conductores podrán llevar la constancia de la VTV en la aplicación Mi Argentina.

Durante una etapa de transición continuará utilizándose la tradicional oblea física adherida al parabrisas, pero a largo plazo el sistema apunta a una digitalización completa.

Además, todas las verificaciones quedarán registradas en una base de datos nacional, permitiendo un mayor control por parte de las autoridades y una mejor trazabilidad del historial de cada vehículo.

¿Cuándo entran en vigencia los cambios?

Aunque el decreto ya fue publicado por el Gobierno Nacional, la aplicación de las nuevas disposiciones dependerá de cada provincia y municipio.

Argentina posee un sistema federal y cada jurisdicción tiene facultades para adherir o no a las modificaciones de la Ley Nacional de Tránsito.

Esto significa que en aquellos lugares donde no exista adhesión continuarán vigentes las normas actuales, incluyendo los plazos de revisión y las modalidades de control ya establecidas.

Por este motivo, los conductores deberán consultar la normativa vigente en su provincia antes de asumir que los nuevos plazos ya se encuentran en funcionamiento.

Más competencia y posibles cambios en los costos

La incorporación de talleres particulares y concesionarias al sistema también podría impactar en los valores de la VTV.

Al existir una mayor cantidad de oferentes, se espera que haya competencia entre los distintos centros habilitados, lo que podría traducirse en una mayor variedad de precios y servicios.

No obstante, cada jurisdicción será la encargada de definir los mecanismos de control y regulación para garantizar la calidad de las inspecciones.

Un cambio pensado para modernizar el sistema

Desde el Gobierno Nacional sostienen que la reforma busca actualizar un esquema que llevaba años sin modificaciones significativas, incorporando tecnología, ampliando las opciones para los usuarios y reduciendo trabas burocráticas.

La finalidad principal sigue siendo la misma: garantizar que los vehículos que circulan por calles y rutas argentinas se encuentren en condiciones seguras para proteger tanto a conductores como a peatones.

Por eso, más allá de los cambios en los plazos y en los lugares habilitados para realizar los controles, la revisión técnica continuará siendo una herramienta clave para prevenir accidentes, detectar fallas mecánicas y promover una circulación más segura en todo el país.