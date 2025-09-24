Capacitación en streaming para alumnos de la Escuela Santa María de los Ángeles

Los alumnos de 4° año de la EESOPI N° 2040 “Santa María de los Ángeles”, desde el área de Ciencias de la Comunicación, participaron de una enriquecedora capacitación a cargo de Nacho Sona, quien compartió sus conocimientos y experiencia en el mundo del streaming.

La jornada estuvo dirigida especialmente a los estudiantes que forman parte de la radio escolar “CoopRadio”, que suena todos los días en los recreos y se ha convertido en un espacio de expresión, comunicación y aprendizaje dentro de la institución.

Con esta formación, los jóvenes se preparan para afrontar nuevos desafíos comunicacionales, incorporando herramientas que les permitirán potenciar sus proyectos radiales y expandir sus habilidades en medios digitales.

Desde la escuela, destacaron la importancia de estas instancias de capacitación que abren puertas a la creatividad y la innovación, impulsando a los estudiantes a proyectarse hacia el futuro con mayor preparación.