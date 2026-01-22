En la mañana de la radio, dialogamos en vivo desde Chile con Claudio Fausti, ex residente de nuestra localidad, quien nos actualizó sobre la crítica situación de los incendios forestales que atraviesa el país trasandino y que vienen provocando una de las emergencias ambientales más severas de los últimos años.Charlamos desde Chile con Claudio Fausti sobre la grave situación de los incendios en el país vecino

Según los últimos informes, los incendios forestales que afectan desde hace semanas el centro y sur de Chile han dejado un saldo de al menos 20 personas fallecidas y miles de damnificados, con cifras de evacuados que superan los 50.000 habitantes forzados a abandonar sus hogares. La emergencia ha consumido decenas de miles de hectáreas de bosque, viviendas e infraestructura, y todavía hay más de 26 incendios activos en diversas regiones, especialmente en Biobío, Ñuble y La Araucanía.

El Gobierno chileno, ante la gravedad de los hechos, declaró estado de catástrofe en las zonas más afectadas, lo que permite movilizar todos los recursos disponibles y coordinar la respuesta entre diversas instituciones del Estado. Esta medida fue anunciada por el presidente para hacer frente a los numerosos focos de fuego que persisten dificultados por las altas temperaturas, fuertes vientos y una prolongada sequía que ha dificultado las tareas de combate.

Las autoridades han reconocido que las condiciones climáticas extremas han sido un factor clave en la expansión rápida de los incendios, que además han destruido cientos de viviendas y han provocado daños en escuelas y centros de salud. Brigadas de bomberos, equipos de emergencia y voluntarios se encuentran trabajando sin descanso para contener las llamas y asistir a las comunidades afectadas.

Testimonio desde terreno

Desde Chile, Claudio Fausti nos relató cómo las familias luchan no solo contra el fuego, sino contra la incertidumbre de no saber si podrán volver a sus hogares. El humo y las cenizas se han extendido por amplias zonas rurales y urbanas, con un impacto que va más allá de lo material.

Causas y factores agravantes

Expertos e instituciones como la Corporación Nacional Forestal (CONAF) han señalado que gran parte de los incendios podría ser evitable, y que un alto porcentaje de los focos se originan por negligencias humanas, como el uso de herramientas que generan chispas o la quema de residuos sin las debidas precauciones.

Además, el fenómeno climática conocido como La Niña, caracterizado por condiciones más secas en la región, ha incrementado la vulnerabilidad de los bosques y la vegetación a igniciones espontáneas o accidentales en un contexto de sequía prolongada y altas temperaturas que superan los 35 °C en muchas localidades.

Un desafío conjunto

La situación ha generado una movilización masiva de recursos, pero también plantea la necesidad de fortalecer la prevención y educación ciudadana para evitar la mayoría de los incendios que, como sostiene el propio Gobierno, son producto de acciones humanas evitables. A esto se suma la importancia de políticas de gestión del fuego y apoyo comunitario para mitigar el impacto en el futuro.

Desde nuestra emisora, agradecemos a Claudio Fausti por compartir este valioso testimonio y mantener informada a la comunidad sobre una problemática que, aunque se desarrolla en el país vecino, nos toca como región y como personas sensibles a los desastres ambientales que hoy vive Chile.