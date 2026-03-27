Clásico adentro: Gran triunfo de Atlético María Juana en Sastre por la Liga Federal

El Club Atlético María Juana consiguió un valioso y resonante triunfo como visitante al imponerse por 73 a 64 ante Club Atlético Sastre, en una nueva fecha de la Liga Federal de Básquet, quedándose con el clásico y reafirmando su buen momento.

El equipo auriazul mostró carácter y solidez a lo largo del encuentro, logrando una victoria clave en una cancha siempre difícil. Con un rendimiento colectivo destacado, supo manejar los tiempos del partido y sacar diferencias en los momentos decisivos para cerrar el juego con autoridad.

Entre los puntos altos de la noche se destacaron Lucas Vicario, Gastón Cornalis y Segundo Astulfi, quienes aportaron 14 puntos cada uno y fueron determinantes en el desarrollo del juego, liderando la ofensiva del conjunto mariajuanense.

Con este importante triunfo en el clásico, Atlético María Juana suma confianza y se ilusiona con seguir siendo protagonista en el certamen.

Ahora, el próximo desafío será el domingo 29, cuando el equipo reciba a Sanjustino en el estadio Edgar “Nenito” Rivolta, en un partido que promete ser muy atractivo. Desde el club invitan a toda la comunidad a acompañar y alentar a los jugadores en una nueva presentación como local.