Comenzó la 4ª edición de la Copa Departamento Castellanos 2026

Con gran entusiasmo y expectativas renovadas, dio inicio la 4ª edición de la Copa Departamento Castellanos 2026, un certamen que ya se encuentra plenamente afianzado en el calendario deportivo regional, impulsado por la Liga Rafaelina de Fútbol y el senador provincial Alcides Calvo.

El inicio oficial del torneo se dio en una jornada marcada por la importancia del deporte como herramienta de inclusión y formación para niños y jóvenes. Previo al partido inaugural disputado en el estadio del Club 9 de Julio de Rafaela, se llevó a cabo una conferencia de prensa encabezada por el senador Alcides Calvo y el presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol, Fabián Zbrun. También participaron la subsecretaria de Deportes Federados de la Provincia de Santa Fe, Silvina Rodríguez Mesón, en representación del gobernador Maximiliano Pullaro; el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Rafaela, Alejandro Ambort; el presidente del Club 9 de Julio, Lucas Astrada; y Gastón Mondino, en representación del Club Atlético de Rafaela. El encuentro contó además con la presencia de presidentes comunales, dirigentes deportivos y medios de comunicación de Rafaela y la región.

La Copa Departamento Castellanos transita su cuarta edición ininterrumpida, consolidándose como un torneo competitivo que forma parte del desarrollo integral del fútbol departamental. En esta edición 2026 participan 36 clubes afiliados a la Liga Rafaelina de Fútbol, con una programación renovada que promueve los tradicionales clásicos en partidos de ida y vuelta, generando una gran expectativa entre los hinchas. Los ganadores de cada cruce avanzarán de fase hasta definir al campeón, que se consagrará con la Copa de Oro, mientras que el subcampeón obtendrá la Copa de Plata.

Uno de los aspectos destacados del certamen es la participación de la categoría 2014, que actúa como telonera de los encuentros de Primera División. Más de 800 niños forman parte de esta propuesta en formato amistoso, que culminará, como cada año, con un viaje educativo y deportivo a las ciudades de Paraná y Santa Fe. De esta experiencia participará un representante por institución, con la posibilidad de conocer la historia de ambas ciudades y disputar encuentros futbolísticos con combinados de la capital santafesina.

Durante la presentación, el senador Alcides Calvo expresó:

“Con muchísimas ganas y pasión se puede lograr un evento de estas características. Quiero reconocer a la Liga Rafaelina, a los dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y a los medios de comunicación que difunden este certamen. El formato de clásicos permite que el público viva estos partidos de local y visitante, generando una rivalidad sana y un verdadero acontecimiento en cada localidad. Además, es una gran oportunidad para los jóvenes deportistas, como la categoría 2014, y para seguir fortaleciendo competencias como la Copa Bidepartamental”.

Por su parte, el presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol, Fabián Zbrun, destacó el acompañamiento permanente del senador Calvo y explicó que el campeón de la Copa Castellanos obtendrá la Copa de Oro y clasificará a la Copa Santa Fe 2027 y a la Supercopa con el campeón absoluto de la Liga Rafaelina, mientras que el subcampeón se quedará con la Copa de Plata. Ambos clubes participarán además de la Copa Bidepartamental Castellanos – San Cristóbal.

En representación del Gobierno Provincial, Silvina Rodríguez Mesón transmitió el saludo del gobernador Maximiliano Pullaro y subrayó la apuesta al deporte:

“Este 2026 es el año del deporte. Hoy comienza la Copa Castellanos y continuamos con la Copa Santa Fe, que ya incluye 12 disciplinas y este año suma cinco más. Les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva edición”.

Finalmente, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Rafaela, Alejandro Ambort, remarcó que la Copa “vino para quedarse” y se ha convertido en el puntapié inicial de cada temporada, permitiendo que los equipos comiencen a medirse y afrontar nuevos desafíos, transmitiendo además el saludo del intendente Leonardo Viotti.

La Copa Departamento Castellanos 2026 ya está en marcha, renovando la pasión por el fútbol y reafirmando al deporte como un punto de encuentro para toda la comunidad.