Comienza el Torneo Clausura de ACBOS: Atlético María Juana debuta como local ante Santa Paula

Este viernes 31 de julio se pondrá en marcha el Torneo Clausura 2026 de Primera División de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS), certamen que reunirá a los diez equipos de la competencia en una fase regular de todos contra todos.

El Club Atlético María Juana iniciará su camino jugando como local frente a Santa Paula, en uno de los encuentros destacados de la primera jornada.

Primera fecha

La fecha inaugural también tendrá los siguientes enfrentamientos:

C.A. María Juana vs. Santa Paula.

Americano MyS vs. C.A. Sastre.

C.A. Trebolense vs. C.A. San Jorge.

Juventud Unida RC vs. CECI BBC.

San Martín M.S. y B. vs. C.A. Brown.

El formato del torneo

El Clausura se disputará con una primera fase de todos contra todos, a una sola rueda, donde los equipos buscarán la mejor ubicación posible en la tabla general.

Finalizada esa etapa, los diez clubes se dividirán en dos zonas de cinco equipos:

Zona A: 1°, 4°, 5°, 8° y 9°.

1°, 4°, 5°, 8° y 9°. Zona B: 2°, 3°, 6°, 7° y 10°.

En la segunda fase, los equipos jugarán todos contra todos dentro de su grupo, además de un partido interzonal. Se arrastrará el 50 % de los puntos obtenidos en la fase regular, y la tabla acumulada definirá a los cuatro clasificados para los playoffs.

Las instancias finales se disputarán al mejor de tres partidos, tanto en semifinales como en la serie decisiva que consagrará al campeón del Torneo Clausura 2026.

Con renovadas expectativas, Atlético María Juana comenzará un nuevo desafío ante su gente, con el objetivo de ser protagonista de un certamen que promete un alto nivel de competencia desde la primera jornada.