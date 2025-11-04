Comuna de María Juana autoriza el estacionamiento en ambas manos durante el verano

La Comisión Comunal de María Juana aprobó la Ordenanza N° 1839/2024, que permite el estacionamiento vehicular sobre ambas manos, en el sentido de circulación correspondiente, de 12:00 a 18:00 horas, a partir del 1 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de marzo de 2026.

La medida se implementa considerando las altas temperaturas propias de la temporada estival, con el objetivo de brindar mayor comodidad y practicidad a los vecinos durante los horarios de mayor incidencia solar.

De esta manera, la Comuna busca facilitar el tránsito y el acceso a los domicilios y comercios en momentos de intenso calor, manteniendo siempre la importancia del respeto a las normas de tránsito y la convivencia ciudadana.