Copa Federación: quedaron definidos los cruces de octavos de final

Con la finalización de la fase regular, la Copa Federación de Fútbol ya tiene confirmados los cruces correspondientes a los octavos de final, instancia que se disputará en series de ida y vuelta y que marcará el inicio de la etapa decisiva del certamen provincial.

En una de las llaves, Atlético Tostado se medirá ante Platense Porvenir, mientras que en ese mismo sector del cuadro Racing El Campesino enfrentará a Reconquista Club de Fútbol. Otra de las llaves estará integrada por el cruce entre El Quillá y Central San Javier, y el enfrentamiento entre Atlético María Juana y Domingo Faustino Sarmiento, de la Liga Esperancina.

Por el otro lado del cuadro, Morning Star se cruzará con Centenario de San José de la Esquina, en tanto que Social Deportivo y Mutual Gödeken tendrá como rival a Racing de Teodelina. Además, Ciclón Racing FBC se enfrentará a Juventud Unida de Humboldt, mientras que el último cruce será entre Unión de Arroyo Seco y Sportivo Guadalupe.

En lo que respecta a Atlético María Juana, el equipo mariajuanense jugará el partido de ida el próximo domingo 15, cuando reciba a Domingo Faustino Sarmiento en el Estadio Néstor Suppo, con la ilusión de hacerse fuerte de local y dar el primer paso en esta nueva instancia de la Copa Federación.