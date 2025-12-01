Creatividad, lectura y juego: los más pequeños del Complejo Educativo Santa María de los Ángeles cerraron su proyecto de articulación

La escuela primaria del Complejo Educativo Santa María de los Ángeles llevó adelante una hermosa actividad final dentro de su Taller de Teatro y Lectura, un espacio en el que los niños aprenden a leer interpretando personajes, explorando libros y despertando su mundo imaginario. Este taller impulsa la creatividad, la libertad de pensamiento y favorece el desarrollo de la expresión corporal, los matices de la voz y la imaginación.

En este último encuentro, los niños del Taller de Literatura sorprendieron con una divertida propuesta: se disfrazaron de los villanos más famosos de los cuentos e historias infantiles. Entre juegos y risas, compartieron con entusiasmo cuáles eran sus “maldades” y, lo más importante, reflexionaron sobre las actitudes de estos personajes, comprendiendo que en cada historia siempre hay algo para aprender.

La tarde estuvo colmada de relatos, lecturas compartidas y momentos de pura expresión. Con esta actividad, Salita de 5 y Primer Grado dieron cierre al proyecto de articulación que realizaron durante el año, fortaleciendo vínculos, aprendizajes y el amor por la lectura.

El encuentro dejó una enseñanza valiosa para todos: no sólo nos comunicamos con palabras, sino también con los ojos, el corazón y el alma. Una experiencia que quedará guardada en la memoria de los pequeños lectores y en el camino educativo que continúan construyendo.