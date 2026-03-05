Créditos productivos: herramientas para impulsar el crecimiento local

En la mañana de la radio dialogamos con Norma Arnaudo, integrante del Área de Producción de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre las líneas de financiamiento disponibles a través de la Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos, una herramienta clave para acompañar emprendimientos productivos y proyectos industriales de toda la región.

Estas líneas de crédito están orientadas a fortalecer la inversión y el crecimiento local, con condiciones accesibles y tasas promocionales. Entre las propuestas vigentes se destacan créditos destinados al sector tambero, ganadero y agrario, con montos de hasta 6 millones de pesos, un plazo de devolución de 36 meses y una tasa del 2% mensual directo (24% anual).

Además, se contemplan proyectos productivos vinculados a actividades como metalúrgica, carpintería, desarrollo de software, producción de alimentos, textil, cría de animales, elaboración de comidas y artesanías, entre otras. En estos casos, los montos pueden alcanzar hasta 1.500.000 pesos, dependiendo del tipo de actividad y evaluación correspondiente.

En cuanto a los requisitos, se solicita la presentación de dos codeudores con acreditación de ingresos y una antigüedad mínima de dos años en la actividad, informe del productor emitido por la Comuna local y factura original que respalde el destino del crédito, además de otras condiciones administrativas. Desde la entidad se informó que la comisión directiva evaluará cada solicitud y podrá determinar modificaciones en los montos otorgados según cada caso.

El plazo de inscripción para acceder a estas líneas se extiende hasta el 25 de marzo de 2026.

Los formularios y el asesoramiento están disponibles en el Área de Producción de la Comuna de María Juana. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 03406 – 15419832, de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas.