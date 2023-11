Debate presidencial: lo que dejó y los cruces más picantes

Los candidatos a presidente Javier Milei y Sergio Massa afrontaron este domingo el último debate televisivo previo al balotaje del próximo 19 de noviembre. Durante casi dos horas, Massa y Milei protagonizaron fuertes intercambios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

El candidato de Unión por la Patria buscó mostrarse seguro en sus exposiciones y atacó a su rival. Por su parte, el postulante por La Libertad Avanza se mostró moderado, dejando atrás su tono agresivo y exponiendo sus propuestas en cada uno de los ejes temáticos.

En el transcurso de la exposición se dieron distintos cruces en varios de los ejes, en Economía Javier Milei, cuestionó a la gestión actual: “Tenemos 35% de pobreza y una inflación caminando al 300% con alto riesgo de hiperinflación. Consecuencia del modelo de la casta, basado en donde hay una necesidad hay un derecho”.

“Le hemos quitado trece ceros a la moneda. La otra alternativa tiene el ajuste y que la política siempre lo hace subiendo impuestos, nunca bajando gasto. Es inviable el sector público. El Estado es el origen del problema, no de la solución”, insistió el libertario.

Sergio Massa interrumpió y le preguntó a Milei si va a eliminar los subsidios, si va a privatizar Vaca Muerta, si va a dolarizar la economía, si va a privatizar ríos y mares, si va a eliminar el BCRA. Ante este cuestionamiento, Milei apuntó: “No me vas a condicionar si contesto por sí o no. Ustedes estuvieron mintiendo sobre los subsidios, son mentirosos”

“Voy a terminar con el Banco Central porque es lo que genera la inflación. Es la manera que tienen de robarnos a nosotros”, repitió y lanzó: “¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con la inflación?”.

Después de que Massa lo acusara de contradecir su discurso, el candidato de LLA chicaneó: “Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso el que es acusado es el que dice la verdad. Si fueras pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo”.

Otros de los ejes fue Relaciones de la Argentina con el mundo; Sergio Massa, de Unión por la Patria en sus primeras palabras, planteó la necesidad de que la Argentina mantenga sus relaciones internacionales.

Milei dijo que cree en la libertad y en el libre comercio, no en los “arreglos del gobierno”.

En Educación y Salud, Javier Milei fue quien tomó la palabra y desmintió la idea de que fuera a privatizar la salud y la educación pública.

“Argentina es un país federal y no es una decisión del Gobierno nacional si deja de serlo. La salud y la educación son fundamental, por eso pondremos al Ministerio de Capital Humano”, explicó.

Luego fue el turno de Sergio Massa: “Vamos a destinar 8 puntos del PBI para inversión educativa”. Remarcó las propuestas para abrir universidades, la mejora de los programas y defendió al Incucai”.

Milei cruzó: “Me resultan interesantes las propuestas de Massa, pero su signo político lleva 16 años en el poder y no sé por qué no lo hicieron. Tu gobierno dejó a 2 de cada 3 de los chicos en situación de pobreza. Primero hay que resolver la pobreza, porque si no comen no pueden pensar”.

En Producción y Trabajo, Sergio Massa enumeró la quita de impuestos para las importaciones desde 2024, la simplificación del sistema tributario y la vuelta del programa “814″ que elimina las cargas sociales de todos los desarrollos industriales en el Norte. Además, aseguró que su objetivo es transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado.

Javier Milei, en su turno, ironizó con lo dicho por su adversario: “Me da gracia lo que dice Massa sobre crear más trabajo porque desde el 2011 está estancado el crecimiento laboral. Eso ocurre porque no hay inversión y eso ocurre porque con la presión fiscal que hay es imposible”.

“El sector privado ahorra mucho, el problema es el Estado que usted maneja. Vamos a 15% de déficit fiscal entre el Banco y el Estado, se chupan todo el ahorro y es imposible invertir”, remarcó el libertario.

Ante la propuesta del candidato de La Libertad Avanza de abrir la economía de manera global, Massa dijo: “Abrir la economía indiscriminadamente es una mirada apátrida y despreciaba de la realidad de los argentinos”.

“Vos queres regular el comercio y yo quiero un libre comercio. Vos queres regular para darle ayuditas a tus amigos”, lanzó Javier Milei.

El cierre del mismo, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó que Argentina “tiene que enterrar la grieta e ir a 10 políticas de Estado con diálogo y consensos que le den previsibilidad a largo plazo”.

“Entiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos sino como vehículo para no elegir un camino que es odio y daño. Quiero decirles que no sientan que tiraron el voto sino que vamos a construir confianza”, dijo Massa en su intervención final en el debate presidencial obligatorio.

Por su parte, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, convocó a la ciudadanía a ir a “votar sin miedo” el próximo domingo y sostuvo que la opción es “el populismo que nos hunde o la República”.

“Esta es la elección más importante de los últimos 100 años y especialmente de los 40 años de la nueva democracia”, dijo Milei en su alocución final en el debate presidencial, y advirtió que hay que optar entre “inflación o estabilidad”, “decadencia o crecimiento” y “populismo que nos hunde o la República”.

A siete días de una elección crucial para la Argentina, los debates públicos rara vez modifican la intención de voto, pero en el escenario actual, en el que las encuestas muestran un alto porcentaje de indecisos, pueden funcionar como un instrumento para clarificar.