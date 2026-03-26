Depetris y Sánchez se quedaron con la 8ª en Chacras Pádel tras un gran torneo regional

Se disputó un nuevo torneo en Chacras Pádel, correspondiente a la Etapa 1 de la Liga Penta Pádel Tour, en la categoría 8ª Caballeros, con una destacada participación de 21 parejas de toda la región.

El certamen dejó un gran nivel de juego a lo largo del fin de semana, consolidando el crecimiento de la disciplina y el entusiasmo de los jugadores en cada competencia.

En cuanto a los resultados, la dupla integrada por Matías Depetris y Facundo Sánchez, representantes de Las Rosas, se consagró campeona del torneo tras una destacada actuación.

Por su parte, los finalistas fueron Mauricio Junco y Emanuel Zanforlin, de María Juana, quienes también tuvieron un excelente desempeño a lo largo de la competencia.

De esta manera, Chacras Pádel volvió a ser escenario de un torneo de gran nivel, reuniendo a jugadores de distintas localidades y ofreciendo un espectáculo deportivo de primer nivel para los amantes del páde